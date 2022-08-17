У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
У Криму заявили про нові вибухи: біля авіабази у Гвардійському
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
Що чекає на Трампа – крісло президента чи в’язниця?
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
У Джанкойському районі Криму пролунали вибухи (оновлено)
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Оприлюднено фото наслідків вчорашнього обстрілу Харкова окупантами
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
Путін планував захопити більшість території України, окрім невеликої західної частини, – Washington Post
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Житомирщині (оновлено)
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
У Донецькій області загинула російська пропагандистка
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
ООН може підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС, але Росія висунула вимоги не їхати через Київ
ГоловнаЕкономікаДержава

Канада виділить Україні 450 млн доларів допомоги, - Шмигаль

Кошти підуть на закупівлю газу до опалювального сезону.

Канада виділить Україні 450 млн доларів допомоги, - Шмигаль

Україна отримає фінансову допомогу від Канади для підготовки до опалювального сезону.

Про це у своєму Twitter повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Країна виділить 450 мільйонів канадських доларів. Кошти спрямують на закупівлю газу.

Шмигаль подякував прем'єр-міністрові Канади Джастіну Трюдо і народу держави за підтримку України.

Нагадаємо, Канада відправить до Великобританії до 225 військовослужбовців для навчання українських новобранців.

Від початку війни з Росією літаки канадських Збройних сил перевезли 3 млн фунтів військової допомоги для України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також