Канада виділить Україні 450 млн доларів допомоги, - Шмигаль

Україна отримає фінансову допомогу від Канади для підготовки до опалювального сезону.
Про це у своєму Twitter повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Країна виділить 450 мільйонів канадських доларів. Кошти спрямують на закупівлю газу.
Шмигаль подякував прем'єр-міністрові Канади Джастіну Трюдо і народу держави за підтримку України.
Нагадаємо, Канада відправить до Великобританії до 225 військовослужбовців для навчання українських новобранців.
Від початку війни з Росією літаки канадських Збройних сил перевезли 3 млн фунтів військової допомоги для України.