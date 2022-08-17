Канада виділить Україні 450 млн доларів допомоги, - Шмигаль

Кошти підуть на закупівлю газу до опалювального сезону.

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Україна отримає фінансову допомогу від Канади для підготовки до опалювального сезону.

Про це у своєму Twitter повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Країна виділить 450 мільйонів канадських доларів. Кошти спрямують на закупівлю газу.

Шмигаль подякував прем'єр-міністрові Канади Джастіну Трюдо і народу держави за підтримку України.

Нагадаємо, Канада відправить до Великобританії до 225 військовослужбовців для навчання українських новобранців.

Від початку війни з Росією літаки канадських Збройних сил перевезли 3 млн фунтів військової допомоги для України.