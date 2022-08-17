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Уряд схвалив порядок використання фіндопомоги аграріями, які найбільше постраждали від війни

Загальна сума програми складає 1,5 млрд грн.

Уряд схвалив порядок використання фіндопомоги аграріями, які найбільше постраждали від війни
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів України схвалив порядок використання фінансової допомоги малими агровиробниками, які найбільше постраждали від війни.

Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Йдеться про аграріїв, які потребують підтримки за понесені витрати на польові роботи, утримання корів, придбання матеріалів для ведення господарської діяльності, паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин, кормів та інших виробничих витрат. 

Загальна сума програми складає 1,5 млрд грн.

Проєкт фінансується за рахунок бюджетної підтримки Європейського Союзу. Ним зможуть скористатися агровиробники, які обробляють від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь або які утримують від 3 до 100 корів.

Безповоротна допомога в розмірі 3100 грн виплачуватиметься за один гектар сільськогосподарських угідь (але не більше 372 тис. грн), а також 5300 грн за вирощену дійну корову (але не більше 530 тис. грн).

Отримувач бюджетних коштів може разово скористатися одним із визначених напрямів.

Окрім того, процедуру подачі заявок суттєво спростили, оскільки підтримка надаватиметься фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, зареєстрованим у Державному аграрному реєстрі (dar.gov.ua), через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Подати заявку можна з 1 вересня 2022 року.

Нагадаємо, в Україні запустили Державний аграрний реєстр – онлайн-платформу для прямої взаємодії держави та агровиробників.

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