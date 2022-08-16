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Голова НБУ нагадав можновладцям про шкоду інфляції та користь непопулярних рішень

Зокрема, загадав про Мінфін.

Голова НБУ нагадав можновладцям про шкоду інфляції та користь непопулярних рішень
Фото: Макс Требухов

Продовження емісії грошей для покриття дефіциту бюджету веде до знецінення гривні через девальвацію та інфляцію та несе має низку дуже негативних, навіть катастрофічних довгострокових ефектів для України.

Про це попереджає Кирило Шевченко у своїй публікації для LB.ua.

"Такий варіант має низку дуже негативних, навіть катастрофічних довгострокових ефектів", - зазначає він.

Зокрема, може йтись про "падіння доходів широких верств населення нижче порогу бідності, дестабілізації фінансової системи і врешті – до втрати обороноздатності країни".

Натомість на думку голови Нацбанку потрібні рішучі заходи скорочення дефіциту бюджету.

"Наскільки б непопулярними вони не виглядали, їхнє свідоме і контрольоване застосування є найефективнішим варіантом пристосування економіки до війни на виснаження і забезпечення підґрунтя для перемоги. Тому владі потрібно брати на себе відповідальність і приймати непопулярні рішення, чесно пояснюючи суспільству необхідність відповідних кроків", - зазначає Кирило Шевченко.

Та додає, що дуже важливо не затягувати з цим, адже чим більші дисбаланси накопичуються, тим складнішими та болючішими будуть майбутні рішення.

При цьому він нагадує про потребу підвищених ставок за облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП), якими опікується Міністерство фінансів.

"Якщо зараз не підвищувати ставки й не залучати більше на ринку, то описані вище негативні ефекти від емісійного фінансування та інфляції будуть суттєво вищими. Якщо країна порине в хаос неконтрольованої емісії, девальвації та інфляції, краху фінансової системи, втрати обороноздатності, то майбутнім поколінням доведеться значно складніше і довше витягувати країну з цієї прірви", - зауважує голова НБУ.

Нагадаємо, вчора нардепи змінами до бюджету збільшили видатки на понад 270 млрд гривень.

В кінці червня в НБУ зазначали, що отриманих від пордажу військових облігацій коштів недостатньо для обслуговування існуючого боргу.

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