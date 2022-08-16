Судно “Brave commander” із зерном для Африки залишило порт “Південний”.
Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.
“Сьогодні вранці балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії”, – йдеться у повідомленні.
На борту судна, зафрахтованого Світовою продовольчою програмою ООН, 23 тисячами тонн пшениці.
Наразі Міністерство інфраструктури та ООН опрацьовують можливості нарощування постачань продовольства для соціально незахищених верств населення Африки, зазначили у відомстві.
Нагадаємо, Спільний координаційний центр в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН дозволив шести суднам, що прибули для перевірки, прохід через морський гуманітарний коридор в Чорному морі.
У п'ятницю три кораблі з вантажем української кукурудзи вийшли з українських портів і прямують на інспекцію до Туреччини. Станом на 13 серпня з українських портів вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн.