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​Ще шість кораблів отримали дозвіл на прохід через гуморидор в Чорному морі

На сьогодні запланована інспекція чотирьох суден.

​Ще шість кораблів отримали дозвіл на прохід через гуморидор в Чорному морі
Ілюстративне фото
Фото: міністерство інфраструктури

Спільний координаційний центр (СКЦ) в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН дозволив шести суднам, що прибули для перевірки, прохід через морський гуманітарний коридор в Чорному морі. Ці кораблі мають експортувати з України зерно, заблоковане з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Два з цих суден – Kafkam Etler і MV Zelek Star – вже пройшли інспекцію в Мармуровому морі, і можуть вирушати у Чорноморськ Одеської Області на завантаження.

На сьогодні запланована інспекція решти чотирьох суден – MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy. Вони також вирушать до Чорноморська.

Крім того, у неділю пройшло інспекцію і отримало дозвіл на відправлення судно MV Star Laura. У суботу успішну перевірку пройшов MV Rahmi Yagci.

Учасники СКЦ запевняють, що уважно стежитимуть за проходженням суден із українським зерном через морський гуманітарний коридор.

Нагадаємо, в п'ятницю три кораблі з вантажем української кукурудзи вийшли з українських портів і прямують на інспекцію до Туреччини. Станом на 13 серпня з українських портів вийшли вже 16 суден із зерном для семи країн.

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