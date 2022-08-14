Президент Латвії пропонує анулювати візи тим, хто підтримує агресію РФ

Латвія має переглянути видані посвідки на проживання та візи тим, хто підтримує російську агресію проти України.

Про це заявив президент Латвії Егілс Левітс, передає Delfi.

Він також зазначив, що посвідки на проживання не повинні більше видаватися постійним жителям Латвії, які надалі приймуть російське громадянство. На думку Левітса, вони мають залишити країну.

"Торгівля попередніми урядами посвідками на проживання, їхня невиправдана щедрість у видачі посвідок на проживання російським громадянам, за якою ховалися лише корисливі інтереси деяких політичних бізнесменів, створили ризики безпеки та сприяли двомовності. Настав час провести ревізію наслідків цієї невдалої та небезпечної політики", – сказав він.

Левітс підкреслив, що РФ завжди буде імперською загрозою для сусідів, у якій би формі вона не існувала. Він нагадав, що Латвія не видає туристичних віз росіянам з 24 лютого, проте вони прибувають до країни з візами інших країн Шенгенської зони.

"Вважаю, що Латвії разом з Фінляндією, Естонією, Чехією та іншими країнами-однодумцями потрібно висунути вимогу надалі вже на рівні Європи перервати видачу туристичних віз громадянам Росії. Це було б додатковою санкцією проти Росії", – сказав він.

Нагадаємо, що 5 серпня Латвія прийняла рішення про припинення прийому заяв на видачу віз для росіян.

11 серпня сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму і закликав країни Європейського Союзу обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусі.