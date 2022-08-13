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Кулеба порадив росіянам, які хочуть до ЄС, поскаржитися у Кремль

Міністр потролив росіян.

Кулеба порадив росіянам, які хочуть до ЄС, поскаржитися у Кремль
Фото: Макс Требухов

Глава МЗС України Дмитро Кулеба дав пораду громадянам РФ, які незадоволені перспективою заборони на туристичні поїздки в Європу. Зокрема, він порадив їм звертатися зі скаргами в Кремль. 

Про це Кулеба написав у Twitter.

«Росіяни, засмучені перспективою заборони на туристичні поїздки до Європи, можуть направляти свої скарги Кремлю та понад 70% своїх співвітчизників, які підтримують війну», - йдеться у публікації.

Кулеба додав, що ніхто не пропонує заборонити в'їзд тим кільком росіянам, яким може знадобитися притулок чи гуманітарна допомога.

Нагадаємо, що Естонія не буде впускати громадян Росії з виданими нею шенгенськими візами. З цього правила буде лише кілька винятків.

Литва підтримує рішення Естонії про заборону на видачу віз росіянам і вважає, що його можна розповсюдити на увесь Європейський Союз. 

Президент Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити вʼїзд усім громадянам РФ. В інтервʼю Washingon Post він заявив, що "найважливіші санкції – це закриття кордонів – тому що росіяни відбирають чужу землю".

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