Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та генерал Дмитро Марченко, який займається обороною області, анонсували найближчим часом "певні результати" та пообіцяли розповісти про них.

Про це Кім заявив у відеозверненні.

"Генерал Марченко на місці у місті-герої Миколаєві. Працюємо, роботи вистачає всім. Чим займаємося – говорити не можу та й не треба, бо це шкодить. І в інформаційному полі, вибач, я за Дмитра Олександровича (Марченка – ред.) скажу, що коментарів не буде найближчим часом до певних результатів", - сказав Кім.

Зазначимо, що Марченко з перших днів повномасштабного вторгнення Росії і до квітня командував обороною Миколаєва. Наприкінці липня він повернувся на Миколаївщину – буде підсилювати взаємодію військової адміністрації та Збройних сил України.

Нагадаємо, що 10 серпня російські війська знову обстріляли Миколаїв. Попередньо відомо, що поранення отримали троє осіб.