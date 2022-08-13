Єрмак назвав п’ять кроків, які необхідні для перемоги у війні проти РФ

Потрібно позбавити Росію бажання воювати та шантажувати західний світ.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав п'ять кроків для перемоги над Російською Федерацією.

Про це він повідомив у Telegram.

За словами Єрмака, йдеться про визнання Росії державою-спонсором тероризму, візовий бан для росіян, обмеження ціни на нафту, газове ембарго та зброю.

"Ці кроки допоможуть нам перемогти Росію, зруйнувавши її економіку, армію, а також позбавлять їх бажання воювати та шантажувати західний світ", – зауважив керівник ОП.

Нагадаємо, 11 серпня Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму і закликав країни Європейського Союзу обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусі.