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Єрмак назвав п’ять кроків, які необхідні для перемоги у війні проти РФ

Потрібно позбавити Росію бажання воювати та шантажувати західний світ.

Єрмак назвав п’ять кроків, які необхідні для перемоги у війні проти РФ
Фото: надано пресслужбою

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав п'ять кроків для перемоги над Російською Федерацією.

Про це він повідомив у Telegram.

За словами Єрмака, йдеться про визнання Росії державою-спонсором тероризму, візовий бан для росіян, обмеження ціни на нафту, газове ембарго та зброю.

"Ці кроки допоможуть нам перемогти Росію, зруйнувавши її економіку, армію, а також позбавлять їх бажання воювати та шантажувати західний світ", – зауважив керівник ОП.

Нагадаємо, 11 серпня Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму і закликав країни Європейського Союзу обмежити видачу віз громадянам РФ та Білорусі.

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