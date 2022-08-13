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Окупанти обстріляли природоохоронні території Сумщини

Ворог завдав удару по Шосткинському району.

Окупанти обстріляли природоохоронні території Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Поліція Сумської області

Уранці 13 серпня російська армія в черговий раз обстріляла прикордоння Сумської області.

Про це повідомив у Telegram голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вранці росіяни почали гатити по Шосткинському району: з половини дев'ятого, з мінометів і артилерії", – розповів він.

Зазначається, що під ворожим вогнем опинилися природоохоронні території.

Нагадаємо, 12 серпня було зафіксовано майже 200 “прильотів” по територіях Юнаківської, Хотінської, Миколаївської, Есманьської, Шалигінської громад Сумської області. Внаслідок обстрілів є руйнування й втрата врожаю. 

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