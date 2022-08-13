На сході тривають жорстокі бої, – ЗСУ спростували заяви росіян про їх "успіхи" на Донбасі

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сикорський закликає не вірити заявам ворога про “перемоги” на фронті.

На сході тривають жорстокі бої з російськими окупантами. Не треба вірити ворогу про його начебто "блискавичні просування" на Донбасі.

Про це повідомив у Facebook командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Ворог у своїх засобах масової інформації хвалиться уявними перемогами та начебто блискавичним просуванням. Російські ЗМІ вільно оперують назвами нібито "захоплених" населених пунктів. Це, м’яко кажучи, не відповідає дійсності, і реальними успіхами окупаційні війська похвалитися не можуть", – зазначив Сирський.

Він наголосив, що боротьба йде виснажлива і жорстока, вона вимагає від наших чоловіків та жінок максимального напруження, неймовірних фізичних та моральних зусиль.

"Але необхідно критично ставитися до поспішних заяв, особливо у ворожих джерелах інформації, та вірити у наших героїв", – наголосив Сирський.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ відбили штурм окупантів на кількох напрямках. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей.