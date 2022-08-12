Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда із Запоріжжя у Київ

Додаткові рейси призначено, щоб більше людей змогли евакуюватись з небезпечних регіонів.

Укрзалізниця призначила відзавтра, 13 серпня, додаткові рейси поїзда №272/271 Запоріжжя - Київ.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що поїзд додатково курсуватиме з 13 по 25 серпня із Запоріжжя (відправлення о 20:05, прибуття до Києва о 09:38).

У зворотному напрямку, з Києва, поїзд курсуватиме з 14 по 26 серпня. Відправлення о 22:30, прибуття до Запоріжжя об 11:53.

Квитки можна придбати на сайті Укрзалізниці, у застосунку, у чат-боті та касах вокзалів.

Нагадаємо, з понеділка, 15 серпня, для пасажирів знову буде доступний “Прикарпатський експрес”. Поїзд №807/808 тепер курсуватиме у сполученні Коломия - Львів.