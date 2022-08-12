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Укрзалізниця розпочинає курсування деяких регіональних експресів на заході України

Один з експресів мали запустити раніше, але завадила повномасштабна війна.

Укрзалізниця розпочинає курсування деяких регіональних експресів на заході України
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

З понеділка, 15 серпня, для пасажирів знову буде доступний “Прикарпатський експрес”. Поїзд №807/808 тепер курсуватиме у сполученні Коломия - Львів.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд №807/808 вирушатиме з Коломиї щоденно о 06:10 і прибуватиме до Львова о 10:40. Зі Львова поїзд вирушатиме о 17:20 і прибуватиме до Коломиї о 21:47. Курсуватиме через Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин та Стрий.

Також доступні квитки на “Буковинський експрес” №702 Львів - Чернівці. Він вирушатиме зі Львова щоденно о 17:25 і прибуває до Чернівців о 22:17. З Чернівців поїзд вирушає о 07:30 і прибуває до Львова об 11:54. Курсує через Ходорів, Івано-Франківськ, Коломию та Снятин.

Днями готується до виходу на колії “Дністровський експрес”. Перший його рейс зірвався через початок повномасштабної війни в лютому. Детальніше про цей поїзд пообіцяли повідомити окремо.

Укрзалізниця підкреслила, що на всіх маршрутах використовуватимуться зручні сучасні дизель-поїзди ДПКр.

Нагадаємо, Укрзалізниця в партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів.

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