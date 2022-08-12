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НАБУ встановило нових фігурантів схеми розкрадань на Південноукраїнській АЕС

Це - фінансовий директор і керівник двох компаній.

НАБУ встановило нових фігурантів схеми розкрадань на Південноукраїнській АЕС
Південноукраїнська АЕС
Фото: nabu.gov.ua

Антикорупційні органи України встановили ще двох учасників схеми розкрадання 12,3 млн грн на Південноукраїнській АЕС і повідомили їм про підозру.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного Бюро.

"НАБУ і САП встановили двох нових учасників схеми розкрадання 12,3 млн грн Південноукраїнської АЕС при закупівлі систем кондиціювання. Це фінансовий директор і керівник двох компаній", - ідеться у повідомленні.

За інформацією НАБУ, це вже другий факт корупції на ВП "Південноукраїнська АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом". Перший стосувався завдання службовцями держпідприємства збитків у майже 28 млн грн під час закупівлі електрощитового обладнання.

Справа за обвинуваченням 17 осіб розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Загальна сума збитків підприємству за двома епізодами становить понад 40 млн гривень.

Нагадаємо, 5 липня минулого року НАБУ і САП повідомили начальнику управління виробничо-технічної комплектації ВП "Южно-Українська АЕС" (входить до складу ДП НАЕК "Енергоатом") і пособнику-фактичному керівнику двох компаній - про підозру у розкраданні 12,3 млн гривень держпідприємства.

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