​НАБУ і САП повідомили про підозру у справі про розкраданні 12,3 млн гривень "Южно-Української АЕС"

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили начальнику управління виробничо-технічної комплектації ВП "Южно-Українська АЕС" (входить до складу ДП НАЕК "Енергоатом") і пособнику-фактичному керівнику двох компаній - про підозру у розкраданні 12,3 млн гривень держпідприємства.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що їх дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. За даними слідства, начальник управління впродовж 2011-2012 років сприяв перемозі двох комерційних структур у торгах із закупівлі систем промислового кондиціонування, які проводила атомна електростанція. Обладнання було поставлене за завищеними цінами, внаслідок чого державі було завдано збитків в розмірі понад 12,3 млн гривень.

В НАБУ зазначили, що це вже другий виявлений факт корупції на ВП "Южно-Українська АЕС" ДП "НАЕК «Енергоатом»". Перший стосувався завдання службовцями держпідприємства збитків у майже 28 млн гривень під час закупівлі електрощитового обладнання.

Справа за обвинуваченням 17 осіб розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Таким чином, загальна сума збитків підприємству за двома епізодами становить майже 40 млн гривень.

Нагадаємо, у 2018 році ексголові "Енергоатому" висунули підозру й обрали запобіжний захід. Зазначалося, що Віссаріон Кім виступив співорганізатором схеми, яка принесла її учасникам майже 30 млн гривень.