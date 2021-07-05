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На Одещині побили матір заступника виконавчого директора від України в МВФ

Зловмисник зірвав з шиї жінки золотий ланцюжок і втік. Пізніше його затримала поліція.

На Одещині побили матір заступника виконавчого директора від України в МВФ
Фото: my.ua

В Одеській області невідомий напав на 80-річну матір заступника виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована.

Про це він повідомив у фейсбуці.

Наразі жінку госпіталізовано до лікарні.

"Вчора вдень невідомий сильно побив на дачі на Бугазі мою 80-річну матір. Спочатку зі спини вдарив лопатою по голові. Потім, коли вона впала, бив її на землі лопатою, потім ногами по обличчю... потім вкрав золотий ланцюжок з шиї і втік... Врятувало диво і сусіди, які викликали швидку і поліцію. Поліція спрацювала відмінно - злочинця зловили... Маму оглянули в лікарні, зробили все тести. Вона приходить до тями", - написав Рашкован.

Нагадаємо, Рашкован обіймає посаду заступника виконавчого директора від України в МВФ з 27 лютого 2017 року.

З листопада 2014 року до 1 серпня 2016 року він виконував обов'язки заступника голови Національного банку України, який відповідав за реформування і трансформацію банку.

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