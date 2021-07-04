Зеленський на Одещині долучився до святкування Дня ВМС

День Військово-Морських Сил Збройних Сил України святкують у першу неділю липня.

Фото: armyinform.com.ua

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Одеської області, де бере участь в урочистих заходах з нагоди Дня Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Про це інформує Офіс президента.

Фото: armyinform.com.ua

День Військово-Морських Сил Збройних Сил України – професійне свято військовослужбовців і працівників Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

День ВМС 1 серпня щорічно відзначався у Військово-Морських Силах України до 2005 року.

Президент України Віктор Ющенко схвалив указ у 2006 році, визначивши датою святкування першу неділю липня.

Свято було скасовано у 2008 році Указом президента України “Про День флоту України”. Після приходу до влади Віктор Янукович своїм указом переніс святкування Дня флоту України на останню неділю липня, таким чином поєднавши його з святкуванням дня Військово-Морського Флоту Росії.

Свято, відновлене 12 червня 2015 року Указом президента України Петра Порошенка, святкують у першу неділю липня.