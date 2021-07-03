У Києві судитимуть чоловіка, який на викраденому автомобілі втік з місця смертельної ДТП

За скоєне зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

У Києві судитимуть чоловіка, який на викраденому автомобілі скоїв смертельну автопригоду і втік з місця аварії.

Про це повідомив столичної відділ комунікації поліції.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у травні цього року на вулиці Василя Касіяна. До чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення від свідка аварії про те, що водій легковика, рухаючись смугою, на якій проводяться ремонті роботи, наїхав на пішохода та з місця вчинення злочину зник.

Внаслідок аварії загинула 65-річна жінка.

Завдяки свідку події, який переслідував автомобіль порушника, поліцейські затримали 35-річного водія іномарки в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На момент скоєння правопорушення чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прилад Драгер показав 1,74 проміле. Також правоохоронці з’ясували, що автомобіль, на якому правопорушник здійснив дорожньо-транспортну пригоду, викрав у знайомого.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння), ч.1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України, завершено.

Зібрані матеріали разом із обвинувальним актом скеровано до Голосіївського районного суду. Правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині водій автомобіля Nissan збив трьох людей на пішохідному переході, загинули жінка з дитиною.

Раніше до поліції Тернополя прийшов чоловік, який 15 років тому на смерть збив двох дівчат і втік.