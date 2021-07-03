У Києві через футбол метро сьогодні працюватиме на годину довше

На Спортивній площі покажуть матч Чемпіонату Європи між збірними України та Англії.

У Києві через матч Англія-Україна метро у суботу, 3 липня працюватиме на годину довше.

Про це повідомив Телеграм-канал КМДА.

“На Спортивній площі проведуть фестиваль футболу та трансляцію матчу Чемпіонату Європи між збірними України та Англії”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, фестиваль починається о 18:00, о 19:00 на великому екрані транслюватимуть матч Чехія – Данія.

Після закінчення заходу можливе обмеження (ЗАКРИТТЯ) на вхід станцій : “Олімпійська”, “Палац спорту” і “Площа Льва Толстого”.

Нагадаємо, чвертьфінальний матч Євро-2020 розпочнеться у суботу, 3 липня "Стадіо Олімпіко" в Римі о 22:00 за київським часом.

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