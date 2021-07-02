Президент України Володимир Зеленський побажав збірній Україні з футболу успіху в матчі проти збірної Англії, який відбудеться завтра в Римі.

Цього разу він опублікував своє відеозвернення в соцмережах.

"Привіт, моя люба збірна України з футболу. Що ж, завтра знову - в бій. І завтра знов за тебе, моя люба жовто-блакитна, буде вболівати вся Україна. Я розумію, хлопці, що ви декілька тижнів не були вдома... Але я впевнений, що кожен українець з кожного куточка нашої країни вам скаже: "Хлопці, ще дуже рано додому! Завтра буде грати вся Україна. Завтра уболіватиме вся Україна. І завтра, дай, Боже, перемагатиме вся Україна.", - сказав Зеленський.

"Вся Україна вболіватиме за Ярмолу з Чернігова, за Зінченка і Малиновського з Житомирщини, за Зубкова з Донбасу, за Матвієнка з Криму, за Яремчука зі Львова, за Бущана з Одеси... за всіх, всіх, всіх вас!", - додав президент.

Зеленський закликав долучитися до флешмобу - записати відео-перекличку "найбільшого, 40-мільйонного сектору фанатів", у якому треба назвати себе та своє місто або селище. Президент почав флешмоб із себе.

Нагадаємо, 29 червня збірна України обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020. Перед грою Зеленський зателефонував футболістам по відеозв'язку.

Після перемоги президент привітав збірну України з історичним виходом до вісімки найсильніших на Євро-2020.