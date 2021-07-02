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“Удар” пропонує вилучити з законопроєкту 5600 норми, що підвищують податки для громадян

Партія не підтримує посилення податкового тиску на українських громадян, фермерів, а також на малий і середній бізнес. удар

“Удар” пропонує вилучити з законопроєкту 5600 норми, що підвищують податки для громадян
Фото: kiev.klichko.org

З законопроєкту №5600 до другого читання необхідно вилучити норми, які передбачають підвищення податків для громадян. Відповідну заяву зробив представник партії «УДАР Віталія Кличка» Андрій Странніков. 

«УДАР Віталія Кличка» не підтримує посилення податкового тиску на українських громадян, фермерів, а також на малий і середній бізнес. Ми наполягаємо на тому, що до другого читання у законопроєкті мають залишити лише норми, які стосуються олігархів і прибрати усі зміни щодо пересічних українців. Переконані, це питання стане справжнім тестом на адекватність народних обранців. В умовах пандемії держава має підтримувати своїх громадян і стимулювати бізнес, а не намагатися вичавити з них останні соки», – написав депутат від «УДАРу Віталія Кличка» уКиївраді Странніков.

Він зазначив, що Верховна Рада має вилучити із законопроєкту норми, щодо обкладення ПДВ угод з купівлі-продажу нерухомості, підвищення ставки ПДФО на угоди з продажу квартир, зниження площі землі, дохід від продажу врожаю з якої не оподатковується – з 2 га до 0,5 га, запровадження поняття мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) для фермерських господарств. 

Нагадаємо, вчора Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України.

Напередодні розгляду законопроєкту депутат від «УДАРу Віталія Кличка» у Київраді Андрій Странніков розповів, як здорожчає житло через нововведення та скільки доведеться платити фермерам.

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