​У киян забрали в держбюджет 14 млрд грн, - депутат “Удару”

За ці гроші, каже депутат Київради можна збудувати 5 станцій метро чи 35 дитячих садків.

На 20% ПДФО, які влада додатково забирає у киян в державний бюджет, можна було збудувати десятки об’єктів інфраструктури. Про це в інтерв’ю виданню «Українські новини» заявив депутат Київради від «УДАРу Віталія Кличка» Андрій Странніков.

«В усіх міст вилучають 40% зібраного податку на доходи фізичних осіб. Натомість у киян центр забирає 60%. У 2020 році у киян центр забрав 13,8 млрд грн. Для Києва це відчутна цифра. Для наочності: це 28 нових шкіл або 10 лікарень, або 5 станцій метро, або 35 дитячих садків», - розповів УДАРівець.

Він зазначив, що в умовах менших бюджетних можливостей Київ має більше видатків, ніж інші міста.

«А крім звичайних витрат з бюджету Києва потрібно ще знаходити кошти на виконання столичних функцій – забезпечення діяльності Кабміну, Верховної Ради, Президента та інших органів центральної влади. Більше того, у столиці проживає більше 200 тисяч переселенців, яким теж потрібно допомагати. Всі витрати, пов’язані із тим, що місто є транзитним вузлом теж лягають на міський бюджет. І при всьому цьому у нас вилучають плюс 20% до 40% існуючих. Тобто всяекономічна політика зводиться до підвищення податків і «закручування гайок», - підсумував Странніков.

Нагадаємо, Київрада звернулася до Президента, Верховної Ради і уряду щодо принципів розподілу ПДФО.