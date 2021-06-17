Порошенко намагався максимально діяти в інтересах України, – Коболєв про газові переговори 2014 року

Ексголова правління "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прокоментував заяву нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука про те, що на той момент президент Петро Порошенко нібито дав вказівку НАК на газових перемовинах лобіювати інтереси Москви.

Головним завданням перемовин було уникнення газової кризи, подібно до тієї, що була в 2009 році, коли Росія шантажувала європейські країни. Це завдання ставив і уряд, і Порошенко, розповів Коболєв у інтерв'ю The Page.

Ще три мети: отримання газу для українських споживачів за справедливою ринковою ціною, збереження транзитного потоку газу територією України та досягнення за допомогою європейців реальної диверсифікації постачання газу.

"У процесі тристоронніх переговорів я мав багато розмов і з прем'єр-міністром, і з президентом. Пан Продан, тодішній міністр енергетики та вугільної промисловості, та його заступник Ігор Діденко були присутні на самих переговорах. У певний момент підключилася пані Зеркаль, яка зіграла також дуже позитивну і важливу роль... Я ніколи не чув ні від кого з них, що вони говорили з Медведчуком чи щоб вони посилалися на розмову з Медведчуком. І Медведчука на тристоронніх газових переговорах я також не бачив і не чув", - заявив Коболєв.

Він додав, що "ніколи не відчував того, що керівництво українського уряду або президент, або інші учасники української делегації хотіли зробити чи примусити мене прийняти щось таке, що було б не в інтересах України".

На так званих плівках Медведчука, оприлюднених Bihus.info, Медведчук говорив про те, що начебто у нього є домовленість із Порошенком про ціну на газ у $500. Коболєв стверджує, що шлях до посередництва Медведчука у перемовинах із "Газпромом" було відрізано із самого початку.

"Який йому був сенс комусь щось обіцяти, я до кінця не розумію. Але я не розумію цю людину, тому не можу сказати, що цього не було. Теоретично пан Медведчук міг бути посередником між «Нафтогазом» і «Газпромом» чи хотів ним стати, — цей шлях я відрізав усім на самому початку", - заявив Коболєв.

Він не виключає, що Медведчук "шукав щось у цих переговорах".

"Може він пробував стати якимось посередником, може він хотів поміняти щось на щось. Мені важко сказати. Але жодних обмінів на якісь комерційні речі чи поступок, які б не мали пояснення чи не мали якихось зустрічних поступок із російської сторони, українська делегація не робила", - заявив екскерівник НАК.

Коболєв додав, що у питаннях переговорів із "Газпромом" мав досвід спілкування з двома президентами.

"Я вважаю, що обидва президенти, як Порошенко, так і Зеленський, намагалися максимально діяти в інтересах України", - заявив він.

Нагадаємо, що у червні журналісти Bihus.Info опублікували "прослуховування" голови політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. Загальна тривалість записів становить понад 35 годин.