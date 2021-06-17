Вірастюк vs Шевченко: які зміни до Виборчого кодексу мають внести парламентарі

Як представник Руху ЧЕСНО я особисто всі ці дні і ночі був у ТВК і спостерігав за виборчим процесом. З огляду на те, що зараз у парламенті триває засідання робочої групи, що розробляє зміни до Виборчого кодексу , досвід наших спостережень може бути корисним для законотворців.

Підрахунок в ОВК тривав вісім діб. І тут було все — “ мінування”, зниклі бюлетені, “парашутисти” , десант силовиків.

Чому у виборчих комісіях повинні бути місцеві?

Виборчі комісії забезпечують організацію виборів. Вони відповідають перед місцевою громадою за відображення реальних результатів виборів. Через те, що партії отримали можливість засилати “десант” із будь-якого регіону, у Надвірній кілька діб чекали на членів ТВК то із Київщини, то зі Львівщини.

Як головою ОВК від “Голосу” став “чорний реєстратор” із Київщини, який зник після “мінування” — дотепер загадка. Разом із ним вийшов із приміщення і повернувся аж за декілька днів системний адміністратор, що вносить дані на сервер ЦВК. За кілька годин розпочався “двіж” на ОВК — псевдозамінування, перерва у роботі до 12 ранку та зникнення дев’яти членів ОВК майже на дві доби.

Підрахунок був заблокований, робилася заміна за заміною, і у процесі зникли бюлетені. І це не перший випадок, коли партії заводять потрібних їм “парашутистів” у виборчі комісії.

Звісно, коли діяла вимога наявності місцевої реєстрації у членів ТВК, партії її обходили. Наприклад, коли рахували голоси на Київщині під час місцевих виборів 2015 року, в одну із ТВК ввели мешканку Львівщини. Дивним чином саме у тому окрузі кількість зіпсованих бюлетенів статистично відрізнялася від загального показника, і це дозволило одному з кандидатів отримати мандат.

Виконавши завдання у ТВК, “парашутисти” їдуть додому в іншу область. Вони не будуть відповідати перед місцевими.

Саме тому треба не просто ввести вимогу, щоб до складу ТВК входили представники конкретної громади, а щоб вони проживали на цій території не менше року. Тоді у нас не буде “десанту”.

Якщо говорити про активних учасників виборчого процесу, більшість партій мають свою мережу членів та активістів, і серед них обов’язково знайдуться місцеві люди, здатні працювати у комісіях — дільничних, територіальних або окружних.

Більше того: на час активної виборчої кампанії та підрахунку голосів члени комісій мусять проживати в тих місцях, де працюють, а також харчуватись — такі витрати ОВК за них не здійснює, а заробітні плати не надто великі. Тобто за “відрядження” немісцевих до виборчих комісій мусять платити партії чи кандидати, яких вони представляють.

Відповідальність за перерви у “безперервному” засіданні

За законом засідання виборчої комісії є безперервним. А в ОВК 87-го округу перерва у встановленні результатів тривала разом із судами понад два місяці.

Люди майже п’ять діб стояли на вулиці і спали в машинах або на підлозі будинку культури. Таким чином на членів цих ДВК здійснювали моральний і психологічний тиск.

Ключовий момент — очевидний, але поліція його ще не розслідувала — ніч на 1 квітня: спочатку до ОВК увірвався “десант слуг” на чолі з Миколою Тищенком, а потім, після оголошення перерви у безперервному засіданні (!), вдосвіта, до ОВК зайшов спецпідрозділ СБУ.

Чому вони приходили — не зрозуміло нікому, адже пояснень так і не дали. Але після цього візиту зникли понад 500 бюлетенів і почався кількамісячний пінг-понг між судами, кандидатами і ЦВК — Василя Вірастюка то визнавали переможцем, то ні, Олександр Шевченко судився, а виборці так і залишались без відповіді на питання, куди зникли бюлетені і які ж були результати виборів.

Введення замін затягували, членів ОВК не було на місці, а ЦВК нічого не могла вдіяти — просто продовжувала міняти одних на інших, а кворуму все не було. Поліція відкрила провадження щодо порушень виборчого законодавства — зникнення бюлетенів, перерв у підрахунку голосів. Нас, представників Руху ЧЕСНО, у цих провадженнях залучили як свідків.

На наше переконання, якщо партія не може протягом певного строку забезпечити присутність свого представника у комісії і через це немає кворуму (всі розуміють, що затягування штучне) — партія має втрачати квоту в комісії, і тоді кворум буде з тих, хто реально ходить на засідання.

Можливість втратити квоту стимулюватиме партії, які вирішили погратися із затягуванням процесу підрахунку, зважати на ризики.

Нардепи на засіданнях виборчих комісій

Виступ Тищенка на засіданні ОВК далеко не перший в історії виборів. Це старий прийом, який використовували ще за часів Партії регіонів. На парламентських виборах 2012 року Петро Мельник силою спробував усунути з дільниці народну депутатку Ірину Геращенко (нині представляє в парламенті ЄС).

Нардеп “Слуги народу” Тищенко навіть після того, як комісія проголосувала за видалення його із засідання, повернувся та ініціював видалення із приміщення комісії журналістів, у яких він перед тим забрав посвідчення. І ініціативу вже видаленого депутата члени комісії підтримали.

ОВК, по суті, залишила бюлетені, частина з яких загадково зникла, і не працювала над підрахунком.

Присутність народних депутатів на засіданнях виборчих комісій має бути обмеженою.

Ще одним серйозним викликом є рівень освіченості членів комісій усіх рівнів. І тут, коли ЦВК запустить спеціальну освітню програму з подальшою сертифікацією, можна буде відзначити серйозний поступ.

Щодо інших аспектів, які потребують змін у Виборчому кодексі, Рух ЧЕСНО систематизував низку проблем і запропонував можливі рішення, які робоча група може враховувати.