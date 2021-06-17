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"Генпрокурора" "ЛНР", який дякував Лукашенку за допит Протасевича, в Україні звинувачують у тероризмі

"Світова спільнота повинна розуміти причинно-наслідкові зв'язки між безкарністю одних сателітів РФ і вседозволеністю інших".

"Генпрокурора" "ЛНР", який дякував Лукашенку за допит Протасевича, в Україні звинувачують у тероризмі
"Генпрокурор" "ЛНР" Сергій Горенко
Фото: скрин відео

Щодо терористів "ЛНР", які брали участь у допиті білоруського журналіста Романа Протасевича, в Україні відкриті кримінальні провадження.

Про це повідомила координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

"Сергій Горенко, "генеральний прокурор ЛНР", який дякує Лукашенку за допит Протасевича і на якого масово посилаються українські ЗМІ, обвинувачений українським правосуддям у тероризмі. У 2016 році справа щодо нього була передана до Сватівського районного суду Луганської області. Слухалась за відсутності обвинуваченого", - написала вона у фейсбуці.

За словами Решетилової, пізніше суд призупинив справу, а Горенка оголосили в розшук.

"Впевнена, щодо інших підконтрольних РФ терористів, які брали участь у допиті Протасевича, також є провадження. Було б дуже добре, якби українські ЗМІ про це зазначали у своїх матеріалах. Бо українське правосуддя дає оцінку діям цих людей і кваліфікує їх як терористів. Терорист Лукашенко запрошує терористів з "ЛНР" на допит свого заручника. Світова спільнота повинна розуміти причинно-наслідкові зв'язки між безкарністю одних сателітів РФ і вседозволеністю інших. І що відповідальність за цей створений простір безправ'я несе Російська Федерація", - наголосила вона.

Нагадаємо, вчора терористи "ЛНР" заявили, що допитали Протасевича і подякували Лукашенку.

В українському МЗС заявили, що повідомлення про проведення так званою "генпрокуратурою ЛНР" "слідчих дій" у Білорусі підтверджує, що затримання Романа Протасевича розіграно за російським сценарієм.

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