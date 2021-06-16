Терористи "ЛНР" заявили, що допитали Протасевича і подякували Лукашенку

Один з ватажків повідомив, що їм "вдалося отримати достатні неспростовні докази" проти нього.

У так званій генеральній прокуратурі терористичного угруповання "ЛНР" заявили, що допитали білоруського журналіста Романа Протасевича.

Про це повідомляє "Донбасс Сегодня" з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

"Отримані свідчення Романа Протасевича дозволили значно просунутися в розслідуванні порушеної нашим наглядовим відомством в травні поточного року кримінальної справи", - цитує видання одного з ватажків "ЛНР" Сергія Григоренка.

Він заявив, що вдалося отримати "достатні неспростовні докази причетності Протасевича до діяльності українського батальйону «Азов»", а також - до "звірячих убивств мирних громадян" та "використанні заборонених засобів і методів війни".

Григоренко подякував Олександрові Лукашенку "за можливість провести слідчі дії" з Протасевичем.

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину було затримано. Журналіста звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

1 червня стало відомо, що "ЛНР" просить Білорусі видати Протасевича "для проведення слідчого експерименту". Йому закидають участь в бойових діях на Донбасі у складі українського підрозділу "Азов". В самому "Азові" заперечують, що Протасевич воював. Він дійсно був у підрозділі, але як військовий кореспондент.

Того ж дня Лукашенко сказав, що "ласкаво запрошує" представників "ЛНР" у Білорусь, що є де-факто визнанням суб'єктності окупованих територій України.

Після цього голова МЗС Дмитро Кулеба пообіцяв зробити Лукашенку боляче у випадку прийому представників "ЛНР".