Путін заявив, що Навальний "сам хотів бути затриманим"

Президент РФ традиційно не назвав прізвища Навального, а сказав про нього як про "громадянина, якого згадали" журналісти.

Президент РФ Володимир Путін вважає, що російський опозиціонер Олексій Навальний "сам хотів бути затриманим". Про це він заявив на пресконференції після перемовин з президентом США Джо Байденом.

Путін традиційно не назвав прізвища Навального, а сказав про нього як про "громадянина, якого згадали" журналісти.

"Людина ця знала, що порушує чинний у Росії закон. Він мав відмічатися як особа, двічі засуджена до условного покарання. Свідомо ігноруючи цей громадянин виїхав за кордон на лікування (коли його отруїли "Новачком", - Ред.), його не вимагали органи влади на реєстрацію. Як тільки він вийшов з лікарні і розмістив свої відеоматеріали в Інтернеті, така вимога виникла. Він не з'явився. Проігнорував вимогу закону, його оголосили в розшук. Знаючи про це, він приїхав. Свідомо, я виходжу, йшов на це, хотів бути затриманим. Він зробив те, що він хотів", - заявив Путін.

Нагадаємо, що Навальний з січня 2021 року знаходиться за ґратами. Його відправили в колонію за порушення правил умовного ув'язнення у справі про розкрадання грошей.

31 березня Навальний оголосив голодування у знак протесту проти того, що до нього не пускають лікарів. Ситуацією з опозиціонером занепокоєні на Заході, а США навіть пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре у колонії. Навальний голодував 24 дні.

19 квітня на сайті управління Федеральної служби виконання покарань у Володимирській області з'явилося повідомлення, що Навального вирішили госпіталізувати.