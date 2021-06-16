Путін заявив, що Навальний "сам хотів бути затриманим"

Президент РФ Володимир Путін вважає, що російський опозиціонер Олексій Навальний "сам хотів бути затриманим". Про це він заявив на пресконференції після перемовин з президентом США Джо Байденом.
Путін традиційно не назвав прізвища Навального, а сказав про нього як про "громадянина, якого згадали" журналісти.
"Людина ця знала, що порушує чинний у Росії закон. Він мав відмічатися як особа, двічі засуджена до условного покарання. Свідомо ігноруючи цей громадянин виїхав за кордон на лікування (коли його отруїли "Новачком", - Ред.), його не вимагали органи влади на реєстрацію. Як тільки він вийшов з лікарні і розмістив свої відеоматеріали в Інтернеті, така вимога виникла. Він не з'явився. Проігнорував вимогу закону, його оголосили в розшук. Знаючи про це, він приїхав. Свідомо, я виходжу, йшов на це, хотів бути затриманим. Він зробив те, що він хотів", - заявив Путін.
Нагадаємо, що Навальний з січня 2021 року знаходиться за ґратами. Його відправили в колонію за порушення правил умовного ув'язнення у справі про розкрадання грошей.
31 березня Навальний оголосив голодування у знак протесту проти того, що до нього не пускають лікарів. Ситуацією з опозиціонером занепокоєні на Заході, а США навіть пригрозили Росії наслідками, якщо Навальний помре у колонії. Навальний голодував 24 дні.
19 квітня на сайті управління Федеральної служби виконання покарань у Володимирській області з'явилося повідомлення, що Навального вирішили госпіталізувати.