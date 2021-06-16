"Народ вимагав реформ під час Революції Гідності, час керівництву України виконувати обіцянки", - заява посольств США і ЄС

Дипломати наголосили на важливості незалежних відбіркових комісій на посади в суди і антикорупційні органи.

Посольство США та Представництво Європейського Союзу в Україні оприлюднили спільну заяву про важливість незалежних відбіркових комісій на посади в антикорупційних структурах. Дипломати зазначили, що країна "має консолідувати реформи в той час, коли олігархи та корисливі інтереси намагаються знищити ці інститути, закони та інші досягнення, що послаблюють їхній політичний та економічний контроль над Україною".

У заяві йдеться, що однією з найважливіших передумов успіху реформ, зокрема у антикорупційній та судовій галузях, є роль незалежних експертів, призначених міжнародними партнерами України, в комісіях, які вибирають та перевіряють посадовців для судової системи і антикорупційних установ України.

"Оскільки ці комісії гарантуватимуть, що на посади майбутніх суддів України, спеціального антикорупційного прокурора та директора НАБУ – тобто тих, хто притягтиме до відповідальності корупціонерів, – будуть вибрані кандидати з найвищою професійною компетентністю й доброчесністю, вони відіграють важливу роль у формуванні долі України", - вважають дипломати.

Венеціанська комісія наголошувала на тому, що єдиним способом забезпечення незалежності членів відбіркових комісій є висунення частини кандидатів з боку міжнародних партнерів.

"Поточний конкурс на керівництво САП є доказом того, що вирішальна роль незалежних експертів у процесі відбору є надзвичайно важливою для забезпечення прийняття рішень на основі заслуг, а не політичної мотивації", - йдеться у заяві.

"Ми, як друзі України, підтримуємо керівництво України і просимо його діяти з політичною мужністю. Ми закликаємо його, при розмірковуванні над майбутнім, подумати про прагнення українського народу. Народ вимагав реформ під час Революції гідності і голосував за них знов і знов на виборах. Зараз час керівництву України виконувати обіцянки. Коли воно це зробить, можна не сумніватися, український народ буде йому вдячний", - вважають у США і ЄС.

Нагадаємо, що нині триває конкурс на зайняття посади голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Від сьогодні також відкрито конкурс на посаду голови Бюро економічної безпеки України.

У Верховній Раді планують розглядати законопроєкт "Про судоустрій та статус суддів", який змінить принцип формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.