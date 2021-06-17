Тайконавти пробудуть на "Тяньхе" три місяці і здійснять два виходи у відкритий космос.

Фото: EPA/UPG

Китай у четвер, 17 червня, запустив у космос корабель "Шеньчжоу-12" з трьома тайконавтами на борту. Вони стануть першим екіпажем нової китайської орбітальної станції.

Трансляція запуска велась на Youtube.

Як повідомляє "Сіньхуа", 56-річний Не Хайшен, 54-річний Лю Бомін та 45-річний Тан Хунбо три місяці знаходитимуться пропрацюють три місяці на борту базового модуля орбітальної станції "Тяньхе". Не та Лю раніше вже літали в космос, а для Тана цей політ став першим.

Фото: news.cn

Таким чином вони встановлять новий рекорд з тривалості пілотованого космічного польоту в Китаї, який з 2016 року належить екіпажу корабля "Шеньчжоу-11". Він знаходився у космосі 33 дні.

Програмою польоту також заплановано два виходи у відкритий космос.

Нагадаємо, що основний модуль китайської станції "Тяньхе" було запущено 29 квітня 2021 року. У кінці травня з ним зістикувався вантажний космічний корабель "Тяньчжоу-2" з провізією для тайконавтів та необхідним обладнанням.

У кінці 2021 року Китай планує запустити ще одну космічну "вантажівку", а також пілотований корабель "Шеньчжоу" з трьома тайконавтами. Новий екіпаж пробуде на орбіті шість місяців.

Також заплановано відправити в космос два лабораторні модулі "Веньтянь" і "Ментянь" та завершити будівництво станції у 2022 році.