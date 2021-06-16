Большая семёрка и геополитическая недальновидность Украины
Большая семёрка и геополитическая недальновидность Украины
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
Еріксен дав перший коментар після зупинки серця
Еріксен дав перший коментар після зупинки серця
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Данілов заперечив вихід російської мережі супермаркетів на український ринок
Данілов заперечив вихід російської мережі супермаркетів на український ринок
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Рада ухвалила законопроєкт про добровільне "нульове" декларування для податкової амністії
Рада ухвалила законопроєкт про добровільне "нульове" декларування для податкової амністії
Під Радою влаштували мітинг "бабуль в жовтих кепочках ОПЗЖ", - Зеленський
Під Радою влаштували мітинг "бабуль в жовтих кепочках ОПЗЖ", - Зеленський
У Києві презентували надшвидкий український бойовий дрон
У Києві презентували надшвидкий український бойовий дрон
ГоловнаСвіт

Байден пригрозив Путіну "відповіддю" в разі повторення кібератак на США та нагадав про експансію Китаю

Президент США назвав невиваженою агресивну політику Росії в умовах економічного та військового посилення сусіднього Китаю.

Байден пригрозив Путіну "відповіддю" в разі повторення кібератак на США та нагадав про експансію Китаю
Джозеф Байден

Президент США Джо Байден запевнив свого російського колегу Володимира Путіна, що Сполучені Штати готові до рішучих дій в разі повторення кібератак на американські об’єкти критичної інфраструктури.

Про це Байден заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі в Женеві.

“Я йому (Путіну - ред.) сказав, що у нас значна кіберспроможність. Він не знає, наскільки вона велика, але знає, що вона значна. І якщо вони (росіяни - ред.) порушать засадничі норми, ми відповімо, у кіберпросторі - так само”, - сказав президент США.

Він також зазначив, що вважає невиваженою агресивну політику Росії в умовах економічного та військового посилення сусіднього Китаю.

“Я до нього (Путіна - ред.) промовив: “Дозвольте риторичне питання. У вас багато тисяч миль кордону з Китаєм, Китай рухається вперед, плануючи бути найбільшою економікою в світі і найпотужнішою військовою країною у світі. Чи потрібно вам тоді поводитися у більш агресивний спосіб?” - зауважив Байден.

Раніше сьогодні Байден повідомив, що під час зустрічі з Володимиром Путіним передав йому список з 16 значних кібератак, вчинених на американські об'єкти. Ці кібератаки пов'язані з Росією.

Путін зі свого боку заявив, що кібератаки на американські об'єкти здійснювалися з території Штатів, а не Росії. 

Нагадаємо, у квітні США відкрито звинуватили Службу зовнішньої розвідки Росії в минулорічній кібератаці, коли шкідливий код сховали в оновленні програмного забезпечення SolarWinds. Операцію здійснило хакерське угрупування СЗР РФ, відоме як APT 29, Cozy Bear та The Dukes.

SolarWinds визнала факт злому в грудні 2020 року, зазначивши, що хакери "працювали на іноземну державу". Пізніше Washington Post повідомила з посиланням на джерела, що за атакою стоїть на хакерська група APT29 (також відома як Cozy Bear), яка працює на Службу зовнішньої розвідки Росії.

Російська влада відкинула звинувачення. 

7 травня американська енергетична компанія Colonial Pipeline, яка є оператором найбільшого у США бензинопроводу, визнала, що стала жертвою хакерської атаки.

Коментуючи інцидент, Байден пов’язав зловмисників з РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також