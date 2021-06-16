Байден пригрозив Путіну "відповіддю" в разі повторення кібератак на США та нагадав про експансію Китаю

Президент США Джо Байден запевнив свого російського колегу Володимира Путіна, що Сполучені Штати готові до рішучих дій в разі повторення кібератак на американські об’єкти критичної інфраструктури.

Про це Байден заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі в Женеві.

“Я йому (Путіну - ред.) сказав, що у нас значна кіберспроможність. Він не знає, наскільки вона велика, але знає, що вона значна. І якщо вони (росіяни - ред.) порушать засадничі норми, ми відповімо, у кіберпросторі - так само”, - сказав президент США.

Він також зазначив, що вважає невиваженою агресивну політику Росії в умовах економічного та військового посилення сусіднього Китаю.

“Я до нього (Путіна - ред.) промовив: “Дозвольте риторичне питання. У вас багато тисяч миль кордону з Китаєм, Китай рухається вперед, плануючи бути найбільшою економікою в світі і найпотужнішою військовою країною у світі. Чи потрібно вам тоді поводитися у більш агресивний спосіб?” - зауважив Байден.

Раніше сьогодні Байден повідомив, що під час зустрічі з Володимиром Путіним передав йому список з 16 значних кібератак, вчинених на американські об'єкти. Ці кібератаки пов'язані з Росією.

Путін зі свого боку заявив, що кібератаки на американські об'єкти здійснювалися з території Штатів, а не Росії.

Нагадаємо, у квітні США відкрито звинуватили Службу зовнішньої розвідки Росії в минулорічній кібератаці, коли шкідливий код сховали в оновленні програмного забезпечення SolarWinds. Операцію здійснило хакерське угрупування СЗР РФ, відоме як APT 29, Cozy Bear та The Dukes.

SolarWinds визнала факт злому в грудні 2020 року, зазначивши, що хакери "працювали на іноземну державу". Пізніше Washington Post повідомила з посиланням на джерела, що за атакою стоїть на хакерська група APT29 (також відома як Cozy Bear), яка працює на Службу зовнішньої розвідки Росії.

Російська влада відкинула звинувачення.

7 травня американська енергетична компанія Colonial Pipeline, яка є оператором найбільшого у США бензинопроводу, визнала, що стала жертвою хакерської атаки.

Коментуючи інцидент, Байден пов’язав зловмисників з РФ.