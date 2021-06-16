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Президент США попередив Путіна про "спустошливі та руйнівні наслідки" для Росії в разі смерті Навального

Джо Байден сказав журналістам, що слідкував за пресконференцією Путіна, де він говорив про Навального. 

Президент США попередив Путіна про "спустошливі та руйнівні наслідки" для Росії в разі смерті Навального
Володимир Путін і Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив, що чітко заявив своєму російському колезі Володимиру Путіну про наслідки, які Росія матиме в разі смерті опозиціонера Олексія Навального.

Про це Байден сказав на пресконференції після саміту з Путіним. 

"Я сподіваюся, що чітко йому сказав, що наслідки смерті Навального будуть спустошливі та руйнівні для Росії. Все він так розповідає, обгрунтовує ув'язнення, а Навальний тим часом помирає у в'язниці. Я йому сказав, що багато означає, коли країна має таких ув'язнених", - зазначив Байден.

Він додав, що з Росією можна мати справи настільки, наскільки вона дотримується міжнародних норм.

Президент США також зазначив, що попередив Путіна про наслідки за втручання у вибори.

"Він знає, що я вживу заходів. Так само, як ми зробили це, коли це сталося востаннє. Ми тоді чітко заявило, що не будемо дозволяти робити це далі. Ми викликали їхнього посла, закрили деякі їхні об'єкти у нас. Один із наслідків, припускаю, коли ми вживаємо таких заходів, довіра і повага до нього зменшується в усьому світі", - підкреслив Байден. 

Він заявив, що докази причетності Росії до таких дій зменшують престиж країни, яка намагається подати себе як одну з провідних держав світу. 

"Якщо ви порушуєте якісь міжнародні норми, є і відповідна ціна, яку ви заплатите", - підкреслив президент США. 

Нагадаємо, що Путін на пресконференції заявив, що Навальний "сам хотів бути ув'язненим", бо порушував закон і не з'являвся до правоохоронців як умовно ув'язнений в той час, як лікувався і Німеччині після отруєння "Новачком". 

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