У Києві презентували надшвидкий український бойовий дрон
У Києві презентували надшвидкий український бойовий дрон
Данілов заперечив вихід російської мережі супермаркетів на український ринок
Данілов заперечив вихід російської мережі супермаркетів на український ринок
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Амнистия капиталов: риски и угрозы
Під Радою влаштували мітинг "бабуль в жовтих кепочках ОПЗЖ", - Зеленський
Під Радою влаштували мітинг "бабуль в жовтих кепочках ОПЗЖ", - Зеленський
Еріксен дав перший коментар після зупинки серця
Еріксен дав перший коментар після зупинки серця
Большая семёрка и геополитическая недальновидность Украины
Большая семёрка и геополитическая недальновидность Украины
Рада ухвалила законопроєкт про добровільне "нульове" декларування для податкової амністії
Рада ухвалила законопроєкт про добровільне "нульове" декларування для податкової амністії
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
У Женеві пройшла зустріч Байдена та Путіна (оновлено)
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины
ГоловнаСвіт

Путін заявив, що хакерські атаки на США надходили з території Штатів, а не Росії

Президент РФ зазначив, що домовився з Байденом про співпрацю у сфері кібербезпеки.

Путін заявив, що хакерські атаки на США надходили з території Штатів, а не Росії
Фото: Скріншот відео

Президент Росії Володимир Путін заявив, що зустріч з президентом США Джо Байденом відбулася "принциповою, але не ворожою".

Про це він розповів на брифінгу після саміту.

Путін зазначив, що щодо багатьох питань між ними були розбіжності.

"На мій погляд, з обох боків було бажання зрозуміти один одного і шукати шляхи для зближення позицій. Розмова була досить конструктивною. Щодо кібербезпеки - ми домовились про консультації. На мій погляд, це надзвичайно важливо", - сказав Путін.

Він також додав, що домовився з Байденом про повернення послів Росії і США у Вашингтон і Москву відповідно.

Щодо зобов'язань, які необхідно взяти на себе країнам у цій сфері, він сказав, що "найбільша кількість кібератак надходить з території США, Канади, двох латино-американських країн та Британії".

"Росія у цьому списку... не значиться", - заявив Путін.

При цьому він повідомив, що РФ отримала від США 10 запитів щодо кібератак на американські об'єкти, а Америка отримала від США 35 та 45 запитів протягом двох років, а "відповіді так і не отримала".

"Ми вважаємо, що сфера кібербезпеки є важливою у світі, зокрема для РФ та США", - сказав Путін і згадав атаку на компанію Colonial Pipeline, через яку довелося зупинити найбільший бензопровід у США і виплатити гроші хакерам.

"Ну при чому тут держоргани Росії? Ми теж з таким зтикаємось.... Ми бачим, що такі атаки координують з кіберпростору США", - додав президент РФ.

Нагадаємо, місяць тому через хакерську таку на компанію Colonial Pipeline довелося зупинити найбільший бензопровід у США. Згодом повідомили, що компанія заплатила хакерам майже 5 млн доларів США у криптовалюті протягом декількох годин після атаки.

У червні найбільша у світі м'ясопереробна компанія JBS визнала, що заплатила хакерам 11 млн доларів за усунення наслідків серйозної кібератаки. ФБР стверджує, що за кібератакою стоїть пов'язана з Росією хакерська група, відома під назвами REvil і Sodinokibi. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також