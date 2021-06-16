Путін заявив, що хакерські атаки на США надходили з території Штатів, а не Росії

Президент РФ зазначив, що домовився з Байденом про співпрацю у сфері кібербезпеки.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що зустріч з президентом США Джо Байденом відбулася "принциповою, але не ворожою".

Про це він розповів на брифінгу після саміту.

Путін зазначив, що щодо багатьох питань між ними були розбіжності.

"На мій погляд, з обох боків було бажання зрозуміти один одного і шукати шляхи для зближення позицій. Розмова була досить конструктивною. Щодо кібербезпеки - ми домовились про консультації. На мій погляд, це надзвичайно важливо", - сказав Путін.

Він також додав, що домовився з Байденом про повернення послів Росії і США у Вашингтон і Москву відповідно.

Щодо зобов'язань, які необхідно взяти на себе країнам у цій сфері, він сказав, що "найбільша кількість кібератак надходить з території США, Канади, двох латино-американських країн та Британії".

"Росія у цьому списку... не значиться", - заявив Путін.

При цьому він повідомив, що РФ отримала від США 10 запитів щодо кібератак на американські об'єкти, а Америка отримала від США 35 та 45 запитів протягом двох років, а "відповіді так і не отримала".

"Ми вважаємо, що сфера кібербезпеки є важливою у світі, зокрема для РФ та США", - сказав Путін і згадав атаку на компанію Colonial Pipeline, через яку довелося зупинити найбільший бензопровід у США і виплатити гроші хакерам.

"Ну при чому тут держоргани Росії? Ми теж з таким зтикаємось.... Ми бачим, що такі атаки координують з кіберпростору США", - додав президент РФ.

Нагадаємо, місяць тому через хакерську таку на компанію Colonial Pipeline довелося зупинити найбільший бензопровід у США. Згодом повідомили, що компанія заплатила хакерам майже 5 млн доларів США у криптовалюті протягом декількох годин після атаки.

У червні найбільша у світі м'ясопереробна компанія JBS визнала, що заплатила хакерам 11 млн доларів за усунення наслідків серйозної кібератаки. ФБР стверджує, що за кібератакою стоїть пов'язана з Росією хакерська група, відома під назвами REvil і Sodinokibi.