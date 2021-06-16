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Чаус відхрестився від банки з доларами і звинуватив Ситника у зведенні стосунків

Екссуддя записав нове відео у Telegram.

Чаус відхрестився від банки з доларами і звинуватив Ситника у зведенні стосунків
Фото: Скріншот відео

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, який зник на початку квітня у Молдові, знову записав відео, у якому він звернувся до своєї дружини та заперечив свою провину у корупції.

Відео опубліковане на його Telegram-каналі.

Він зазначив, що він "живий-здоровий і почуває себе добре".

"Сьогодні розповім про свою кримінальну справу, що знаходиться в НАБУ. Але перед цим звернуся до дружиини. Світлано, усі наші плани, про які ми говорили весною, залишаються без змін - складаєте іспити, і академія чекає на своїх студентів...", - сказав Чаус російською мовою.

Він також заявив, що домовився з одним адвокатом про захист, а всі інші, які коментують його справу, "не мають до нього жодного відношення". Далі він пояснив, що говорить російською, тому що, "має багато підписників у Росії та Молдові", але поотім перейшов і на українську.

Чаус також заявив, що нічого не знає про закопані банки з грошима, які знайшли правоохоронці в його огороді. Більш того, він сказав що не має городів на Київщині.

"Ні я ні моя родина не має городів на території міста Києва та за його межами", - сказав Чаус.

Потім він звинуватив директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у зведенні стосунків із ним нібито через особисту помсту.

"У 2008 році між мною і Артемом Ситником та Олександром Поліщуком, які на той час сиділи в одному кабінеті в прокуратурі Київської області відбувся конфлікт. В результаті цього конфлікту Ситника вивезли в ліс під Київ, наставили синців, забрали автомобіль та вимагали повернення грошових коштів. І коли в 2016 році Ситник, будучи уже директором НАБУ та врахувавши політичні реалії, почав кримінальне переслідування мене та моєї сім'ї, стало зрозуміло, що його друзі перевернули з ніг на голову та зробили мене в усьому винним", - розповів Чаус.

Нагадаємо, після втечі з України Чаус опинився в Молдові. На початку 2017 року українські слідчі звернулися до молдовських колег з проханням видати їм його. Чаус попросив політичного притулку, проте йому відмовили. Він вирішив оскаржити це рішення в суді.

На початку квітня цього року повідомлялося, що Чауса викрали в Молдові і вивезли на територію України. Досі про його місце перебування нічого не відомо. 17 травня Чаус записав перше відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви. Він також заявив, що його не викрадали. Цього тижня також стало відомо, що Інтерпол зняв Чауса з міжнародного розшуку.

Чауса підозрюють в отриманні в серпні 2016 року $150 тис. хабара за умовний термін для 74-річної пенсіонерки, яка торгувала димедролом та іншими наркотичними речовинами. Отримані гроші суддя засунув у скляні банки, одну з яких встиг закопати. Заарештувати його тоді не вийшло, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання. Недоторканність зняли з нього вже після втечі.

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