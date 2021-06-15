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Двоє митників в "Шегинях" попалися на хабарях, у них вилучили 10 тисяч доларів

Сума становила 400-500 євро з вантажного автомобіля.

Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань 13 червня затримало двох співробітників митного посту "Мостиська" в пункті пропуску "Шегині" у Львівській області.

На сайті ДБРКиївської міської прокуратури та Державної митної служби повідомляється, що їм закидають систематичне вимагання грошей за безперешкодне проходження митного контролю та нестворення штучних перешкод під час ввезення вантажу на територію України, зокрема експрес-посилок.

Сума хабарів становила 400-500 євро з вантажного автомобіля.

Задокументовано три епізоди з отримання неправомірної вигоди, а затримання відбулося під час передачі чергового хабаря.

Під час обшуків вилучено готівку у розмірі приблизно 10 тис. доларів США.

Фото: dbr.gov.ua

Затриманим повідомлено про підозру в одержанні хабарів (ч. 3 ст. 368 КК України). Перевіряється причетність керівництва митниці та інших митників.

Нагадаємо, що на початку червня ДБР затримало начальника зміни митного посту на Волині, який віз 700 тисяч доларів у багажнику.

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