Окупанти вісім разів відкривали вогонь на Донбасі за добу

Протягом минулої доби, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У районі Новотошківського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник тричі обстрілював наші позиції зі станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Неподалік населеного пункту Павлополь російські війська здійснили обстріл українських захисників зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Луганського ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Окрім того, на півночі Луганської області зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-3М» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.
Бойових втрат внаслідок обстрілів серед ЗСУ не було. Військові відкривали вогонь у відповідь.
Натомість, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців ЗСУ отримали осколкові поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я одного військового – задовільний, іншого – середньої тяжкості.
Станом на 7 годину ранку, 15 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню - неподалік Новгородського.
Нагадаємо, вчора, 14 червня, голова ОБСЄ вдруге з початку року відвідала Донбас.