Окупанти обстріляли Новотошківське та Водяне

Від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано два обстріли з боку російських окупантів.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі Новотошківського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі обстріляв наші позиції з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військових немає.

"На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, сьогодні голова ОБСЄ Анн Лінде вдруге з початку року приїхала на Донбас.