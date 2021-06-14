Вакарчук повідомив про розлучення з дружиною
Вакарчук повідомив про розлучення з дружиною
​Шахрайство без потерпілих: ВАКС дослідив докази прокуратури у справі Гримчака
​Шахрайство без потерпілих: ВАКС дослідив докази прокуратури у справі Гримчака
В Коломиї перерили вхід на територію заводу через несплату податків орендарями
В Коломиї перерили вхід на територію заводу через несплату податків орендарями
Євро-2020: букмекери оцінили шанси України у поєдинку з Нідерландами
Євро-2020: букмекери оцінили шанси України у поєдинку з Нідерландами
Генеральний директор "Інтера": Еріксен не хворів ковідом і не був вакцинований
Генеральний директор "Інтера": Еріксен не хворів ковідом і не був вакцинований
У Харкові підліток впав з канатної дороги
У Харкові підліток впав з канатної дороги
Помер хореограф Григорій Чапкіс
Помер хореограф Григорій Чапкіс
У Харкові СБУ оригінально "привітала" консульство РФ з Днем Росії
У Харкові СБУ оригінально "привітала" консульство РФ з Днем Росії
Лідери G7 у підсумковій заяві закликали Росію вивести війська з Донбасу та Криму
Лідери G7 у підсумковій заяві закликали Росію вивести війська з Донбасу та Криму
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли Новотошківське та Водяне

Бойових втрат серед ЗСУ немає.

Окупанти обстріляли Новотошківське та Водяне
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

Від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано два обстріли з боку російських окупантів.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі Новотошківського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі обстріляв наші позиції з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військових немає.

"На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК, застосовуючи встановлений координаційний механізм", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, сьогодні голова ОБСЄ Анн Лінде вдруге з початку року приїхала на Донбас.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також