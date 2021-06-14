Курченко втратив контроль над заводами в ОРДЛО

Українські металургійні підприємства, які знаходяться на окупованій території Донецької і Луганської областей, перейшли від "Внєшторгсервіса" Сергія Курченка до нового "інвестора" з Росії - Євгена Юрченка.

Про це у п'ятницю, 11 червня, повідомили ватажки терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник.

У їхній заяві зазначено, що на підприємствах утворилася заборгованість із зарплати, через яку почали пошуки нового інвестора. Ним став російський бізнесмен Євген Юрченко. Він узяв на себе зобов'язання з погашення заборгованості. Усі борги він планує ліквідувати до кінця року, пише "Комерсант".

Євген Юрченко народився 14 травня 1968 року в Воронежі. Проходив строкову службу в прикордонних військах КДБ СРСР в Афганістані, був поранений. Вищу освіту отримав у Воронезькому державному університеті за спеціальністю "радіофізика і електроніка", потім - за спеціальністю "економіка". Після закінчення вузу займався операціями з цінними паперами та займав різні посади в банках. У 1998-2002 роках був віце-президентом банку "Менатеп Санкт-Петербург", а в 2002-2005 роках - заступником гендиректора державного холдингу "Связьінвест" Валерія Яшина.

Журналіст Денис Казанський, який залучений до роботи Тристоронньої контактної групи від України, вважає Юрченка підставною особою.

"Треба розуміти, що Курченко, Юрченко – це все підставні особи. Ми розуміємо, що насправді все контролюється російськими силовиками, кураторами. Всі ці кандидатури Курченка-Юрченка, вони узгоджуються безпосередньо в Кремлі Назаровим із Козаком. Існує схема з розграбування Донбасу, з цих підприємств витискають ресурс, який там залишився, робітників експлуатують як безправну робочу силу, і, власне, ця схема зберігається, незалежно від прізвища людини, яка в конкретний цей час експлуатує ці підприємства", – сказав він у коментарі "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що в 2018 році "Внєшторгсервіс" потрапив під санкції США, а санкції проти самого Курченка були введені Штатами ще в 2015 році. За даними Мінфіну США, "Внешторгосервіс" навесні 2017 року приступив до експлуатації українських підприємств, в тому числі вугільних шахт, які перебувають в "ДНР" і "ЛНР".

Курченко за часів Віктора Януковича був одним з найбагатших бізнесменів України, але після Революції гідності був змушений тікати, знайшовши прихисток у Москві.