"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
"Це перетин «червоних ліній»": Порошенко відреагував на "плівки Бігуса"
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Військовослужбовиця 128-ї бригади загинула під час виконання службових обов’язків
Військовослужбовиця 128-ї бригади загинула під час виконання службових обов’язків
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Михаил Шишкин: «В России меня объявили национальным предателем. Ученые, филологи быстро подтвердили это с научной точки зрения»
Михайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
LikeМихайло Поплавський і Аліна Гросу показали, як кохання врятує світ
УЄФА офіційно пояснив, чому слід прибрати з форми збірної України гасло "Героям слава"
УЄФА офіційно пояснив, чому слід прибрати з форми збірної України гасло "Героям слава"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
ГоловнаЕкономікаБізнес

Вітренко хоче обмежити роль Коломойського на ринку нафти й нафтопродуктів

Держава починає шукати незалежного голову правління для "Укрнафти".

Вітренко хоче обмежити роль Коломойського на ринку нафти й нафтопродуктів
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко вважає, що держава має обмежити роль Ігоря Коломойського на ринку нафти й нафтопродуктів.

Про це він сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода" під час поїздки до США.

"На жаль, за попереднього керівництва «Нафтогазу» зупинився відповідний до західних стандартів і стандартів ОЕСР пошук нового голови правління «Укрнафти», який би не був підконтрольний Коломойському. Зараз ми починаємо відновлювати ці пошуки нового голови правління «Укрнафти» – дочірньої компанії, де Коломойський є міноритарним акціонером", - сказав Вітренко.

За його словами, можливих варіантів два: розділення активів "Укрнафти" або збереження нинішньої структури за умови повернення реального державного контролю і маргіналізації Коломойського.

"Один із варіантів – розділити активи і побудувати вертикально інтегровану компанію з рештою активів, що контролюватимуться державою. І тоді в такий спосіб держава конкуруватиме з активам, що залишаться в Коломойського. Але інколи в таких галузях промисловості потрібен певний масштаб. Тому альтернативою було б об’єднання цих активів, але тоді потрібно переконатися, що в цій об’єднаній структурі уряд матиме повний контроль, і Коломойський буде просто пасивним акціонером. Або ж ми залучимо якогось міжнародного авторитетного інвестора, і таким чином ми маргіналізуємо Коломойського", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" є мажоритарним акціонером в "Укрнафті" (його доля 50%), пов'язані з Коломойським компанії - міноритарними.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також