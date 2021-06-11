Вітренко хоче обмежити роль Коломойського на ринку нафти й нафтопродуктів

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко вважає, що держава має обмежити роль Ігоря Коломойського на ринку нафти й нафтопродуктів.

Про це він сказав у інтерв'ю "Радіо Свобода" під час поїздки до США.

"На жаль, за попереднього керівництва «Нафтогазу» зупинився відповідний до західних стандартів і стандартів ОЕСР пошук нового голови правління «Укрнафти», який би не був підконтрольний Коломойському. Зараз ми починаємо відновлювати ці пошуки нового голови правління «Укрнафти» – дочірньої компанії, де Коломойський є міноритарним акціонером", - сказав Вітренко.

За його словами, можливих варіантів два: розділення активів "Укрнафти" або збереження нинішньої структури за умови повернення реального державного контролю і маргіналізації Коломойського.

"Один із варіантів – розділити активи і побудувати вертикально інтегровану компанію з рештою активів, що контролюватимуться державою. І тоді в такий спосіб держава конкуруватиме з активам, що залишаться в Коломойського. Але інколи в таких галузях промисловості потрібен певний масштаб. Тому альтернативою було б об’єднання цих активів, але тоді потрібно переконатися, що в цій об’єднаній структурі уряд матиме повний контроль, і Коломойський буде просто пасивним акціонером. Або ж ми залучимо якогось міжнародного авторитетного інвестора, і таким чином ми маргіналізуємо Коломойського", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" є мажоритарним акціонером в "Укрнафті" (його доля 50%), пов'язані з Коломойським компанії - міноритарними.