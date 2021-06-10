Очільник "Нафтогазу" поставив під сумнів доцільність IPO всієї групи

Вітренко припустив, що IPO окремо "Укргазвидобування" може бути кращим варіантом.

Проведення первинної публічної пропозиції (IPO) акцій НАК "Нафтогаз України" як материнської компанії всієї групи "Нафтогазу" має ряд недоліків і слід розглянути альтернативи.

Про це заявив глава правління НАК Юрій Вітренко, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Не впевнений, що IPO конгломерату (а НАК - це конгломерат) найкраща ідея", - сказав Вітренко в ході вебінару, організованого U.S. - Ukraine Business Council.

Він не виключив, що IPO окремо "Укргазвидобування" може бути кращим варіантом, більш зрозумілим для інвестора, тоді як продаж всього "Нафтогазу" буде пов'язаний з дисконтом.

Глава правління додав, що існують можливі варіанти окремих вертикально-інтегрованих нафтової і газової компанії, компанії в теплопостачанні, і тема таких "плаваючих" конгломератів дискутується на рівні наглядової ради.

Вітренко висловив думку, що крім IPO варто розглядати і опцію залучення стратегічного інвестора, і в цілому варто відштовхуватися від активу в питанні способу і часу можливого продажу.

Він також вказав, що різні активи компанії можуть мати різну швидкість підготовки до залучення інвестора.

У будь-якому випадку, підкреслив глава правління НАК "Нафтогаз України", ухвалення рішення про готовність до IPO всієї компанії - це рішення виключно уряду.

Нагадаємо, раніше в НАК "Нафтогаз Украины" ставили за мету вихід на IPO через кілька років.