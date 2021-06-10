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Очільник "Нафтогазу" поставив під сумнів доцільність IPO всієї групи

Вітренко припустив, що IPO окремо "Укргазвидобування" може бути кращим варіантом.

Очільник "Нафтогазу" поставив під сумнів доцільність IPO всієї групи
Фото: oligarh.media

Проведення первинної публічної пропозиції (IPO) акцій НАК "Нафтогаз України" як материнської компанії всієї групи "Нафтогазу" має ряд недоліків і слід розглянути альтернативи.

Про це заявив глава правління НАК Юрій Вітренко, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Не впевнений, що IPO конгломерату (а НАК - це конгломерат) найкраща ідея", - сказав Вітренко в ході вебінару, організованого U.S. - Ukraine Business Council.

Він не виключив, що IPO окремо "Укргазвидобування" може бути кращим варіантом, більш зрозумілим для інвестора, тоді як продаж всього "Нафтогазу" буде пов'язаний з дисконтом.

Глава правління додав, що існують можливі варіанти окремих вертикально-інтегрованих нафтової і газової компанії, компанії в теплопостачанні, і тема таких "плаваючих" конгломератів дискутується на рівні наглядової ради.

Вітренко висловив думку, що крім IPO варто розглядати і опцію залучення стратегічного інвестора, і в цілому варто відштовхуватися від активу в питанні способу і часу можливого продажу.

Він також вказав, що різні активи компанії можуть мати різну швидкість підготовки до залучення інвестора.

У будь-якому випадку, підкреслив глава правління НАК "Нафтогаз України", ухвалення рішення про готовність до IPO всієї компанії - це рішення виключно уряду.

Нагадаємо, раніше в НАК "Нафтогаз Украины" ставили за мету вихід на IPO через кілька років.

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