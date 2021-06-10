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Приватизація тюрем може принести понад 1 млрд гривень до держбюджету, - експерт

Частина виручених коштів буде направлена на модернізацію функціонуючих пенітенціарних закладів, близько 30% прибутку надійде до державного бюджету. 

Приватизація тюрем може принести понад 1 млрд гривень до держбюджету, - експерт
Фото: Макс Требухов

Успіх приватизації законсервованої колонії у Львові продемонстрував, що програма Фонду держмайна та Міністерства юстиції “Великої приватизації в’язниць” може принести значно більше очікуваних 1 млрд гривень. Про це у своєму блозі повідомив голова експертної організації State Watch Олександр Лємєнов. 

За словами Лємєнова, приватизація Львівської колонії це дійсно вигідна угода. Оскільки надходження до бюджету лише з цього продажу перевищили сумарний прибуток від приватизації у 2018 році. “Під час проведення онлайн-аукціону учасники намагалися отримати зазначений майновий комплекс, а ціна зросла втричі, досягнувши 407.5 млн гривень. Для розуміння, розподіливши сплачені кошти на ціну 1 гектару земельної ділянки маємо 1.3 млн доларів США”, - зазначив експерт.

Львівська виправна колонія була виставлена на продаж двома лотами. Першу частину об’єкту площею 10.7 гектарів, викупила компанія “Девелопмент інжиніринг сервіс”. За цей лот вона сплатила 377,5 млн гривень. Другу частину пенітенціарного центру за 30 млн гривень викупила компанія ТОВ “Ринок с/г продукції “Шувар”. Відтак, у свою власність вона отримала площу 0,9 гектара.

Пан Олександр відзначив, що приватизація Львівської виправної колонії №48 є першою ластівкою у межах проекту “Велика приватизація в'язниць”, що реалізується Мін'юстом і Фондом держмайна. У підсумку, ініціатива має принести державі 1 млрд гривень. Потреба у приватизації в’язниць назріла вже давно і причин цьому чимало.

“По-перше, рівень заповнення колоній і “тюрем” дуже знизився через об’єктивні та суб’єктивні фактори. Дійсно існує потреба у приватизації будівель, які вже не несуть необхідності для держави. По-друге, це законсервовані об’єкти, тому передача їх до рук приватних власників не означає переведення ув’язнених до інших пенітенціарних установ або, що ще більш дивно стверджувати, “амністування” злочинців. По-третє, у жодному разі не створюється приватна пенітенціарна система, стосовно якої до речі існують різні позиції. Але це історія далекого майбутнього для України”, - додав Лємєнов.

Частина виручених з продажу в’язниць коштів буде направлена на модернізацію функціонуючих пенітенціарних закладів. Також близько 30% прибутку надійде до державного бюджету. 

Нагадаємо, що ініціатива “Велика приватизація в'язниць” стартувала у лютому цього року. Завдяки їй держава не тільки позбувається зайвих клопотів щодо витрат на утримання непотрібних виправних колоній, але й отримує кошти до бюджету.

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