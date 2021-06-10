Уряд виділив 800 млн гривень на доплати МВС у зв'язку з COVID-19

Кабінет міністрів виділив із бюджету 800 млн гривень на доплати Міністерству внутрішніх справ у зв'язку з коронавірусом.

Відповідна постанова, ухвалена на засіданні уряду 9 червня, оприлюднена на сайті Кабінету міністрів. Гроші виділені за програмою “Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками”.

Апарату МВС передбачено виділити майже 72 млн, з них на оплату праці - близько 59 мільйонів. Це кошти для здійснення доплати медрацівникам закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління міністерства, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на коронавірус.

Державній прикордонній службі на доплати медикам і військовим, які забезпечують життєдіяльність населення на період карантину, спрямували 39,8 млн гривень.

Нацгвардія отримає 16,5 млн гривень, Державна служба з надзвичайних ситуацій - 1,7 млн. Найбільшу суму - 679 млн - отримає Національна поліція на доплати працівникам, які забезпечують життєдіяльність в умовах карантину.

Нагадаємо, що Держаудитслужба під час перевірки витрат Спеціального фонду по боротьбі з коронавірусом за 2020 рік на потреби Міністерства внутрішніх справ виявила порушень і проблемних питань на суму 26,5 млн гривень. Із них усунено порушення на 6,6 млн гривень, а 10,3 млн вважаються втратами.

Серед порушень зафіксовано доплати працівникам, зайнятість яких у боротьбі з коронавірусом недоведена.