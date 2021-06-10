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Вже на 33 км Харківської окружної дороги поклали нове асфальтне покриття

Всього мають відновити 58 кілометрів автошляху. 

Навколо Харкова активними темпами відновлюють 58 км окружної дороги, що дозволить покращити логістику та вивести з міста транзитні потоки. Нове асфальтне покриття уже поклали на майже 33 км траси, звітує Харківська обласна адміністрація.

Зараз за програмою Володимира Зеленського «Велике будівництво» ремонтні роботи ведуться на маршруті Пісочин – П'ятихатки – Рогань – Безлюдівка. Вони стартували у березні цього року.

«Сьогодні маємо такі проміжні результати: на 46,2 км відфрезеровано старе зношене покриття. Асфальтобетонне покриття влаштовано на 32,7 км окружної дороги, з них – з використанням георешітки в асфальтобетоні 19,3 км», – розповіли в Службі автомобільних доріг.

Також для кращої зносостійкості між шарами асфальтобетону укладають композитну арматуру. Дорожники встигли посилити 16,3 тисяч квадратних метрів траси.

Загалом Харківська окружна складається з відрізків п’яти державних доріг загальною протяжністю 82 км. Це траси М-03 Київ – Харків – Довжанський, М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, а також два під’їзди до аеропорту «Харків» з боку Довжанського та Києва.

На ділянці М-03 дорожники укладають вирівнювальний шар асфальтобетону на 486-488 км та працюють на ділянці 501-503 км. На під’їзді до аеропорту також кладуть вирівнювальний шар покриття і облаштовують бордюри та з’їзди.

На 58 км окружної Харкова, крім відновлення самої траси, також встановлять нові бар’єрні огородження, дорожні знаки, нанесуть розмітку. Роботи планують завершити вже цього року. 

Раніше координатор «Великого будівництва», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав, як за програмою Володимира Зеленського будують окружну дорогу навколо Дніпра.

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