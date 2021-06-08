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Збій в роботі хмарного провайдера тимчасово відключив десятки популярних сайтів

"Винуватцем" став CDN-провайдер Fastly.

У вівторок, 8 червня, виникли проблеми в роботі десятків популярних сайтів, серед яких Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, Quora, PayPal, Vimeo, а також новинні ресурси CNN, The Guardian, The New York Times, BBC і Financial Times.

Деякі з них перестали відкриватися взагалі, видаючи помилку 503, деякі працювали нестабільно або в неповному обсязі, пише TechCrunch.

Фото: twitter.com/Himanshu_MNNIT

Збій у роботі значної частини Інтернету стався через несправність у хмарного CDN-провайдера Fastly. Компанія підтвердила, що у неї проблеми, на своєму сайті приблизно в 13:00 за київським часом, але вже в 13:44 вона повідомила про вирішення проблеми.

Інфраструктуру Fastly використовують багато сайтів для зберігання зображень та іншого контенту.

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