Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Дніпропетровську область ознайомився з перебігом реконструкції міжнародного аеропорту в Кривому Розі.
На сайті Офісу президента повідомляється, що роботи обійдуться у 1,3 млрд гривень.
З них 990 млн гривень піде на відновлення летовища, збудованого в 1978 році, а ще 300 млн - на реконструкцію будівлі терміналу.
Після завершення робіт аеропорт зможе обслуговувати 400 пасажирів за годину та приймати літаки типу A320 та Boeing 737.
Термінал і злітно-посадкову смугу планують здати до жовтня 2022 року.
Населення Кривого Рогу становить 615 тис. осіб, це рідне місто Зеленського, там знаходиться квартира його батьків.
Криворізький міжнародний аеропорт було побудовано у 1978 році. Він має злітно-посадкову смугу довжиною 2,5 км.
Зараз в Кривий Ріг літає тільки одна авіакомпанія - Windrose.