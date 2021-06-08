Термінал і злітно-посадкову смугу планують здати до жовтня 2022 року.

Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Дніпропетровську область ознайомився з перебігом реконструкції міжнародного аеропорту в Кривому Розі.

На сайті Офісу президента повідомляється, що роботи обійдуться у 1,3 млрд гривень.

З них 990 млн гривень піде на відновлення летовища, збудованого в 1978 році, а ще 300 млн - на реконструкцію будівлі терміналу.

Після завершення робіт аеропорт зможе обслуговувати 400 пасажирів за годину та приймати літаки типу A320 та Boeing 737.

Термінал і злітно-посадкову смугу планують здати до жовтня 2022 року.

Населення Кривого Рогу становить 615 тис. осіб, це рідне місто Зеленського, там знаходиться квартира його батьків.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Криворізький міжнародний аеропорт було побудовано у 1978 році. Він має злітно-посадкову смугу довжиною 2,5 км.

Зараз в Кривий Ріг літає тільки одна авіакомпанія - Windrose.