Економія на тендерах у перший рік “Великого будівництва” склала 8%, - Кирило Тимошенко

Звинувачення у створенні «дорожнього картелю» з вузького кола компаній, які нібито отримують більшість підрядів на дорожні роботи, за його словами, не мають під собою ніяких підстав.

На ринку дорожніх проєктів в Україні зі стартом програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» посилилася конкуренція, що привело до збільшення економії на тендерах Prozorro.

Про це в інтерв'ю «Фактам» розповів заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко.

«Економія на тендерах під час торгів на Prozorro в 2019-му була 4-5 відсотків, а в 2020-му - вже 8 відсотків. Тому будь-які претензії з приводу того, що на тендери витрачається більше коштів, просто з області фантастики», - повідомив він.

Тимошенко також заявив, що звинувачення у створенні «дорожнього картелю» з вузького кола компаній, які нібито отримують більшість підрядів на дорожні роботи, не мають під собою ніяких підстав.

«За підсумками минулого року 20 компаній отримали більше мільярда гривень (це солідний оборот) і близько 70 компаній - менше мільярда. Вони і робили дороги», - сказав він.

Водночас, за його словами, в Україні всього близько 10 компаній, які володіють достатніми технікою і кадрами для того, щоб виконувати великі обсяги робіт.

Саме такі компанії найчастіше і беруть участь у багатьох обласних тендерах, оскільки вкладали серйозні кошти у свій розвиток, тому можуть зробити більше, ніж інші претенденти, пояснив Тимошенко.

«Говорити про картель з декількох компаній (кожен раз називають різні цифри - 3-5-7) я не став би. У будь-якій європейській країні загальнонаціональні дороги будують дві-три компанії, не більше. У нас зараз відкритий ринок, учасники тендерів реально торгуються. А держава за рахунок цього виграє, тому що знижується вартість тендерів», - резюмував він.

Як заявив раніше Кирило Тимошенко, в цьому році за програмою Володимира Зеленського в Україні відремонтують і побудують рекордні 6500 км доріг.