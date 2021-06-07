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Трасу Ковель-Ягодин у бік польського кордону розширять

Ділянка відповідатиме параметрам шляхів І категорії.

Трасу Ковель-Ягодин у бік польського кордону розширять

На Волині у рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” готують до розширення дорогу М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін у Польщі) на ділянці Ковель – Ягодин. 

Таким чином, оновлена ділянка відповідатиме параметрам шляхів І категорії, повідомляє Волинська ОДА.

“Зокрема 62 км шляху у напрямку від Ковеля до Ягодина планують розширити, тобто дорога матиме 4 смуги. За інформацією Служби автомобільних доріг у Волинській області, 35 км автошляху М-07 у І-й категорії, у планах 2021 року – реконструкція ще 7 км “варшавки” на двох ділянках Ковельщини”, - йдеться у повідомленні.

Підготовчі роботи зараз тривають від села Старі Кошари Ковельського району у напрямку Ковеля до села Довгоноси.

На об’єкті робочі вже подовжили існуючі водопропускні труби та працюють над зведенням земляного полотна під влаштування нового проїзду на 3-кілометровому відтинку між селами Довгоноси та Старі Кошари.

Загалом у рамках “Великого будівництва” Володимира Зеленського цього року в області планують оновити 232,1 км доріг державного значення.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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