Телеканал ATR отримає 25 млн гривень з держбюджету

Телеканал ATR (ТОВ "Телевізійна компанія «Атлант-СВ»") отримає 25 млн гривень з державного бюджету.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Гроші виділять за результатом тендеру на створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні кримськотатарською мовою, на якому у ATR не було конкурентів. Закупівлі відбувалися із застосуванням переговорної процедури, оскільки ATR є єдиним в Україні телеканалом, що здійснює мовлення кримськотатарською мовою на територію АР Крим та м. Севастополь.

18 травня Мінреінтеграції також підписало угоду з кримськотатарським дитячим телеканалом "Лялє" на суму 3 млн гривень.

"У квітні ми розпочали процедури закупівель, мета яких - забезпечити доступ наших громадян, що через окупацію знаходяться в ізоляції, в тому числі - інформаційній, до українського телебачення та радіо. І надання бюджетного фінансування та підтримка теле та радіокомпаній, які здійснюють мовлення на тимчасово окуповані території України допоможе це зробити. Було оголошено три закупівлі, з яких дві відбулися за принципом переговорної процедури. Мова йде про дитячий кримськотатарський канал «ЛЯЛЄ» та кримськотатарський канал ATR", - йдеться у заяві глави міністерства Олексія Резнікова.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2015 року ATR припинив аналогове мовлення на території анексованого Криму, оскільки йому не видали російської ліцензії. З 17 червня 2015 року ATR здійснює мовлення з Києва. Власник телеканалу - кримський татарин Ленур Іслямов, який був одним з організаторів громадянської блокади півострова.

З 2016 року ATR почав отримувати фінансування з державного бюджету. Зараз це відбувається за процедурою публічних закупівель.