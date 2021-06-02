Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Справа Шеремета: в суді оприлюднили адвокатське листування
Справа Шеремета: в суді оприлюднили адвокатське листування
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Відкритий лист – відповідь Ользі Балашовій
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
ГоловнаЕкономікаДержава

Дефіцит бюджету з початку року перевищив 32 мільярди гривень

За розписом на січень-травень дефіцит загального фонду планувався у розмірі 86,5 млрд грн.

Дефіцит бюджету з початку року перевищив 32 мільярди гривень
Фото: Верховна Рада

Протягом перших п’яти місяців 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у 32,5 млрд грн, у тому числі дефіцит загального фонду становив 31,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За інформацією міністерства, за розписом на січень-травень дефіцит загального фонду планувався у розмірі 86,5 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за п'ять місяців становили 192,5 млрд грн, або 73,4% запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 156,0 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті - 40,0 млрд грн (1,0 млрд дол. та 349,2 млн євро).

Нагадаємо, Кабінет міністрів на на позачерговому засіданні 31 травня затвердив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також