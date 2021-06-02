Дефіцит бюджету з початку року перевищив 32 мільярди гривень

За розписом на січень-травень дефіцит загального фонду планувався у розмірі 86,5 млрд грн.

Протягом перших п’яти місяців 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у 32,5 млрд грн, у тому числі дефіцит загального фонду становив 31,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За інформацією міністерства, за розписом на січень-травень дефіцит загального фонду планувався у розмірі 86,5 млрд грн.

Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за п'ять місяців становили 192,5 млрд грн, або 73,4% запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 156,0 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті - 40,0 млрд грн (1,0 млрд дол. та 349,2 млн євро).

Нагадаємо, Кабінет міністрів на на позачерговому засіданні 31 травня затвердив бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.