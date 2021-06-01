Рада призначила двох членів конкурсної комісії на посаду голови директора Бюро економічної безпеки

Верховна Рада ухвалила постанову про визначення представників у складі комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки за поданням комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Кандидатуру від правоохоронного комітету відхилили.

Від фінансового комітету делеговано до комісії представника ВГО "Спілка податкових консультантів України", директора ТОВ "Аудиторська фірма "Харків" Людмилу Рубаненко і представника Національної асоціації адвокатів України Галину Шевченко.

Голова фінкомітету Данило Гетманцев під час представлення заявив, що Рубаненко - "знана особа в сфері аудиту, 40 років стажу, входить до топ-25 найвпливовіших бухгалтерів України", а Шевченко має 20 років адвокатського стажу.

"БЕБ поєднує два види знання - у податковому праві та бухгалтерському обліку, ці знання має пані Рубаненко. Друге - знання в кримінальному праві, цими знаннями володіє пані Шевченко", - запевнив Гетманцев.

Представника від правоохоронного комітету, члена ГО "Волонтерський рух "Спільна МЕТА" Олексія Ушакова відхилили.

Згідно із законом про БЕБ, директора Бюро за результатами конкурсу призначає уряд. До складу конкурсної комісії мають входити:

Три особи, визначені РНБО. Дві особи за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування. Одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності. Три особи від уряду

Кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України обираються з представників громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку та пройшли обговорення на спеціальному відкритому засіданні комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування, або комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності.

Кабінет міністрів на засіданні 12 травня створив Бюро економічної безпеки як центральний орган виконавчої влади. Його діяльність буде спрямовуватися та координуватися урядом. Новий орган замінить податкову міліцію та забере частину повноважень СБУ.

БЕБ має запрацювати з 25 вересня цього року.