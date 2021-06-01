Парламент відхилив включення в порядок денний законопроєкту про відтермінування обов'язкового дубляжу фільмів українською

Нардепи відхилили включення до порядку денного та скорочення строків внесення альтернативних проєктів до пропозиції про відтермінування українського дубляжу фільмів. Нардепи "ЄС" і "Голосу" блокували трибуну, у залі також скандували "Зупиніть порушення регламенту!", адже комітет ще не розглянув законопроєкт.

За включення проголосували лише 204 депутати.

Джерела LB.ua у фракції "Слуга народу" повідомили, що не всі "слуги" підтримали включення, бо "не всі погоджуються, що потрібно робити виняток для однієї галузі, хтось просто не хоче голосувати за все, що пов'язано із законом про мову".

Законопроєкт 5554 передбачає відсторочення на "після карантину" вимогу щодо поширення та демонстрування фільмів державною мовою. Пропонується, що обов'язковий український дубляж має набути чинності через два місяці після скасування карантинних заходів, а не з липня цього року.

З 16 липня 2021 року набуває чинності частина 6 статті 23 закону "Про функціонування української мови як державної", яка передбачає, що "мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова", тобто українська.

Це стосується не лише продуктів кінотеатрів і телебачення, а й Інтернет-сайтів, де демонструють фільми. Надавачі послуг відео на замовлення з використанням мережі Інтернет за наявності у них аудіодоріжок державною мовою для фільмів, доступ до яких можливий з території України, мають забезпечити завантаження такої аудіодоріжки до відповідних фільмів за замовчуванням.

Крім того, законопроєкт уточнює, що виробничі процеси створення кіно і телепродукції не є масовими заходами в розуміння карантинних обмежень. Творці законопроєкти, депутати від "Слуги народу", вважають, що документ позитивно вплине на галузь і пришвидшить виготовлення українського кіно.

Джерела LB.ua учора повідомили, що у парламенті цього тижня згаданий законопроєкт не розглядатимуть.